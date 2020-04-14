THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurduğunu duyurdu.



Türk Hava Yolları, resmi sitesinden 20 Mayıs'a kadar tüm dış hat seferlerini durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını sebebiyle resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur" denildi. - İSTANBUL