THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi - Son Dakika

THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi

THY'den sefer güncellemesi

İSTANBUL - İSTANBUL(İHA) Türk Hava Yolları ( THY),tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları 20 Mayıs 2020'ye kadar tüm dış hat seferlerini durdurduğunu resmi sitesinden duyurdu. Türk Hava Yolları duyurusu şöyle; "Değerli misafirlerimiz, Yeni koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."