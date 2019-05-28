Son Dakika Haberleri: THY, Do&Co ile anlaşmasını 15 yıl uzattı
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THY, Do&Co ile anlaşmasını 15 yıl uzattı

3 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Do&Co ile Türkiye'deki havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını 15 yıl süreli olarak imzaladı.

THY, Do&Co ile anlaşmasını 15 yıl uzattı, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Do&Co ile Türkiye'deki havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını 15 yıl süreli olarak imzaladı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Ortaklığımız iştiraki olan THY Do&Co İkram Hizmetleri AŞ'deki ortağımız Do&Co ile mevcut ortaklığımızın devam ettirilmesine dair yapılan görüşmeler sonucunda, Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasının 15 yıl süreli olarak imzalanmasına karar verilmiştir. Söz konusu anlaşma, İstanbul'daki otel projesinin THY Do&Co İkram Hizmetleri AŞ'den ortaklığımıza satışını da içermektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ön koşullara, özellikle yetkili rekabet makamlarının onayına tabidir."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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