Son Dakika Haberleri: THY DO&CO tamamen DO&CO'nun oldu
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THY DO&CO tamamen DO&CO'nun oldu

47 saniye önce

Rekabet Kurulu, THY DO & CO İkram Hizmetleri'nin tek kontrolünün DO & CO Aktiengesellschaft tarafından devralınması izin verdi.

THY DO&CO tamamen DO&CO'nun oldu, System.String[]

Rekabet Kurulu, THY DO & CO İkram Hizmetleri'nin tek kontrolünün DO & CO Aktiengesellschaft tarafından devralınması izin verdi

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:06 
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