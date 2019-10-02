THY DO&CO tamamen DO&CO'nun oldu
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Rekabet Kurulu, THY DO & CO İkram Hizmetleri'nin tek kontrolünün DO & CO Aktiengesellschaft tarafından devralınması izin verdi.
Rekabet Kurulu, THY DO & CO İkram Hizmetleri'nin tek kontrolünün DO & CO Aktiengesellschaft tarafından devralınması izin verdi
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:06
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