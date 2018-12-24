THY Dünya Genelinde 19 Noktaya Daha Uçacak

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılacak yeni uçaklarla birlikte uçuş noktalarını da artıracak.

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılacak yeni uçaklarla birlikte uçuş noktalarını da artıracak. En yeni hatlarını, Gambiya'nın başkenti Banjul'a Kasım ayında, Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya da Aralık ayında açan THY, aralarında Meksika'dan Mexico City, Cancun ile ABD'den Newark ve Endonezya'dan Bali Adası'nın da olduğu 19 dış hat noktasına daha uçacak.



THY, 331 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 49 yurtiçi, 257 uluslararası olmak üzere dünyanın 124 ülkesindeki 306 noktaya uçuyor. 2019 yılından itibaren de filoya yeni uçaklar katılacak.



THY'nin açacağı 19 hat şöyle:



ABD: Newark, Meksika: Mexico City ve Cancun, Azerbaycan: Lankeran, Polonya: Krakow, Fransa: Nantes, İspanya: La Coruna, Rusya: Makhachkala, İtalya: Palermo, Finlandiya: Rovaniemi, Angola: Luanda, Mısır: Aswan ve Luxor, Güney Sudan: Juba, Fas: Marakeş, Sudan: Port Sudan, Suudi Arabistan: Abha, BEA: Sharjah, Endonezya: Denpasar (Bali)



THY'nin toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı şöyle (1 Ocak-30 Eylül):



Avrupa -13 milyar 530 milyon TL



Uzak Doğu - 10 milyar 641 milyon TL



Orta Doğu - 5 milyar 278 milyon TL



Amerika - 6 milyar 391 milyon TL



Afrika - 4 milyar 390 milyon TL



Yurtdışı toplam - 40 milyar 230 milyon TL



THY 2019'dan itibaren kaç geniş gövdeli uçağı filosuna katacak



THY geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçağı filosuna katacak.



Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağı filosuna dahil edecek.



Avrupa, Afrika ve Orta Doğu için en yüksek bağlantı sayısı (İlk üç havayolu 2017) :



Avrupa'dan Dünya'ya



Türk Hava Yolları : 22,356



British Airways : 9,588



Lufthansa : 8,004



Orta Doğu'dan Dünya'ya



Türk Hava Yolları : 9,044



British Airways : 2,208



Qatar Airways : 1,980



Afrika'dan Dünya'ya



Türk Hava Yolları : 12,699



Air France : 4,585



British Airways: 3,043



Uzak Doğu'dan Dünya'ya



Türk Hava Yolları : 9,504



United Airlines: 8,700



Air China: 5,115 - İstanbul

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