THY, dünyadaki en iyi 100 hava yolu şirketi sıralamasında 27'nci sıraya düştü
1 saat önce
Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kurumu Skytrax bu yılın en iyi 100 havayolu şirketini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 18. sırada olan Türk Hava Yolları bu yıl 27. sıraya düştü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:08
Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kurumu Skytrax bu yılın en iyi 100 havayolu şirketini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 18. sırada olan Türk Hava Yolları
bu yıl 27. sıraya düştü. Katar
Havayolları'nın ilk sırada yer aldığı listeye göre, Singapur
ikinci, Japon
ANA All Nippon Havayolu şirketi ise 3. sırada yer aldı.
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