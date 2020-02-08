THY, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi - Son Dakika

THY, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya sefer başlattı.

THY, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya sefer başlattı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, uçuş ağını her geçen gün genişletiyor.

Bayrak taşıyıcı, Afrika Kıtası'nda yer alan Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya 7 Şubat itibarıyla tarifeli seferler başlattı. Malabo, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağına eklediği 319'uncu destinasyon oldu.

THY'nin Afrika Kıtası'ndaki 60. uçuş noktası olarak Malabo'ya düzenlediği seferler, İstanbul-Port Harcourt-Malabo-İstanbul parkurunda ve Boeing 737-900 tipi uçaklarla icra ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni, devasa operasyon merkezimiz bize uçuş ağımızı genişletme noktasında eşsiz bir performans sergileme avantajı sağlıyor. Bugün, yeni dönem stratejimizin bir parçası olarak Afrika Kıtası'nda yer alan Malabo'yu, Türk Hava Yolları'nın sürekli genişleyen uçuş ağına eklediğimiz için oldukça mutluyuz. Bugünden itibaren Malabo'ya seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Ekvator Ginesi arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

Malabo, Afrika Kıtası'nda yer alan Ekvator Ginesi'nin başkenti ve en büyük ikinci şehri konumunda. Petrol zengini bir şehir olmasının yanı sıra turizm faaliyetleri de şehirde önem arz ediyor. Malabo, doğal güzellikleri, zengin dünya mutfağı ve tarihi mimarisiyle Afrika Kıtası'nın en ayrıcalıklı şehirlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Ekvator Ginesi'nin en eski şehri Malabo'nun egzotik atmosferini deneyimlemek isteyen gezginler, bu şehre Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile açılışa özel 789 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Söz konusu fiyatlar, 30 Nisan 2020 tarihine kadar alınacak biletlerle 7 Şubat-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek gidiş-dönüş seyahatler için geçerli olacak. Uçuşlar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları, Ekvator Ginesi, Afrika, Malabo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı
6,8 ile sallanan Elazığ'da baraj gölü üzerindeki görüntü şaşırttı Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü Koronavirüsün ilk olarak tespit edildiği Vuhan kenti havadan görüntülendi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]