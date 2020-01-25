Son Dakika › Güncel › THY: 'Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek' - Son Dakika
THY: "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek"
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
THY'den yapılan açıklamada, depremin yaşandığı Elazığ'a ek seferler gerçekleştirileceği belirtilerek, "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi