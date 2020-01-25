THY: "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY: 'Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek' - Son Dakika

THY: "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek"

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.

THY:

Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.

THY'den yapılan açıklamada, depremin yaşandığı Elazığ'a ek seferler gerçekleştirileceği belirtilerek, "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.

Türk Hava Yolları, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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