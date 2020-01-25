THY Elazığ ve Malatya'ya 5 ek sefer düzenleyecek - Son Dakika

Elazığ 'daki depremin ardından bölgeye artan yolcu talebini karşılamak için Türk Hava Yolları(THY), Elazığ ve Malatya 'ya toplam 5 ek sefer düzenleyecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı