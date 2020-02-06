THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Emilio Perez xx, Sergio Silva xx
Anadolu Efes: Beaubois xx 10, Larkin xxxx 25, Singleton xx 9, Pleiss xxx 15, Micic xxxx 22, Simon xxx 15, Anderson x, Sertaç Şanlı x, Doğuş Balbay x, Moerman x, Peters x
Başantrenör: Ergin Ataman
Zalgiris: Ulanovas xx 12, Walkup x 9, Hayes xx 11, Milaknis x 3, Geben x 4, Lekavicius x 9, Rivers xxx 21, Leday xxx 22, Jankunas x, Jokubaitis x
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 19-20 (Zalgiris lehine)
Devre: 40-43 (Zalgiris lehine)
3. Periyot: 63-65 (Zalgiris lehine) - İSTANBUL