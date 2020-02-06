THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91 - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91 - Son Dakika

THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91

6 saat önce

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91, System.String[]

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Emilio Perez xx, Sergio Silva xx

Anadolu Efes: Beaubois xx 10, Larkin xxxx 25, Singleton xx 9, Pleiss xxx 15, Micic xxxx 22, Simon xxx 15, Anderson x, Sertaç Şanlı x, Doğuş Balbay x, Moerman x, Peters x

Başantrenör: Ergin Ataman

Zalgiris: Ulanovas xx 12, Walkup x 9, Hayes xx 11, Milaknis x 3, Geben x 4, Lekavicius x 9, Rivers xxx 21, Leday xxx 22, Jankunas x, Jokubaitis x

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 19-20 (Zalgiris lehine)

Devre: 40-43 (Zalgiris lehine)

3. Periyot: 63-65 (Zalgiris lehine)

(İHA)

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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