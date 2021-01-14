THY Euroleague: Anadolu Efes: 99 - Khimki Moskova: 60 - Son Dakika

THY Euroleague: Anadolu Efes: 99 - Khimki Moskova: 60

14.01.2021 22:42
THY Euroleague: Anadolu Efes: 99 - Khimki Moskova: 60, System.String[]

THY Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Rus ekibi Khimki Moskova'yı 99-60'lık skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

THY Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Rus ekibi Khimki Moskova'yı 99-60'lık skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Josip Radojkovic xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 15, Rodrigue Beaubois xx 9, Chris Singleton x 3, Yiğitcan Saybir x 2, Doğuş Balbay xx 4, Ertan Gazi x, Sertaç Şanlı xxx 19, Adrien Moerman xx 9, Buğrahan Tuncer xxx 12, Vasilije Micic xx 8, James Anderson xx 6, Bryant Dunston xxx 12

Başantrenör: Ergin Ataman

Khimki Moskova: Shved xxx 13, Errick McCollum xx 6, Karasev xx 4, Zaytsev x 2, Monia xx 6, Odinokov x, Voronov xx 5, Booker xx 10, Bertans x, Mickey xx 14

Başantrenör: Rimas Kurtinaitis

1. Periyot: 26-19 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 52-36 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 75-46 (Anadolu Efes lehine)

(İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Euroleague, Moskova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY Euroleague: Anadolu Efes: 99 - Khimki Moskova: 60 - Son Dakika


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