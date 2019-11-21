Son Dakika Haberleri: THY Euroleague: Barcelona: 89 - Fenerbahçe Beko: 63
Son Dakika Spor THY Euroleague: Barcelona: 89 - Fenerbahçe Beko: 63 - Son Dakika Spor

THY Euroleague: Barcelona: 89 - Fenerbahçe Beko: 63

6 saat önce

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in dokuzuncu hafta maçında deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildi.

THY Euroleague: Barcelona: 89 - Fenerbahçe Beko: 63, System.String[]

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in dokuzuncu hafta maçında deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildi.


Euroleague'in dokuzuncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 25-15 geride kapatırken, soyunma odasına da 44-30 yenik girdi. Ev sahibi ekip üçüncü periyotta farkı iyice açtı ve final periyoduna 67-40 üstün girdi. 4. periyotta da Fenerbahçe'nin çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Barcelona'nın 89-63 galibiyeti ile sona erdi.


Sarı-lacivertli ekipte en skorer oyuncusu 12 sayıyla Joffrey Lauvergne olurken; onu 8'er sayıyla Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu takip etti. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Barcelona, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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