Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı
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THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'in 10. haftası Zalgiris Kaunas-Kızılyıldız karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'in 10. haftası Zalgiris Kaunas- Kızılyıldız karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 10. haftanın açılışında Zalgiris Kaunas, evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek. Anadolu Efes, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Fransa'da Asvel'e konuk olacak. Hafta Barcelona - Maccabi Tel Aviv ve Saski Baskonia - Zenit müsabakaları ile sona erecek.

THY Euroleague'de 10. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız

22.00 ALBA Berlin - Olympiakos

22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket - BC Khimki Moskova

22 Kasım Cuma

22.30 Bayern Münih - Panathinaikos

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko

23.00 Real Madrid - CSKA Moskova

23.00 FC Barcelona - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 Saski Baskonia SAD - Zenit Saint Petersburg

(İHA)

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Kızılyıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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