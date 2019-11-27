THY Euroleague'in 11. haftası Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.



THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rus ekibi Khimki Moskova'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile mücadele edecek. Hafta FC Barcelona - CSKA Moskova karşılaşması ile sona erecek.



THY Euroleague'de haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın



20.45 Fenerbahçe Beko - Khimki Moskova



21.00 Kızılyıldız - Valencia Basket



22.00 Panathinaikos - Saski Baskonia



22.00 ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Asvel Lyon-Villeurbanne



29 Kasım Cuma



20.00 Zenit Saint Petersburg - Real Madrid



20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih



22.30 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano



23.00 FC Barcelona - CSKA Moskova - İSTANBUL