THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de deplasmanda Saski Baskonia ile karşılaşacak.



THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 6 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Alman ekibi ALBA Berlin ile mücadele edecek. Lider Anadolu Efes ise haftanın kapanış müsabakasında İspanya'da Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:



Yarın



20.00 CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih



22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız



23.00 Real Madrid - Valencia Basket



6 Aralık Cuma



20.00 Zenit Saint Petersburg - Asvel Lyon-Villeurbanne



20.00 BC Khimki Moskova - FC Barcelona



20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin



22.30 Panathinaikos - Olympiakos



23.00 Saski Baskonia - Anadolu Efes - İSTANBUL