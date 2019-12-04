Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı
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THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 6 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 6 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Alman ekibi ALBA Berlin ile mücadele edecek. Lider Anadolu Efes ise haftanın kapanış müsabakasında İspanya'da Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.00 CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih


22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız


23.00 Real Madrid - Valencia Basket


6 Aralık Cuma


20.00 Zenit Saint Petersburg - Asvel Lyon-Villeurbanne


20.00 BC Khimki Moskova - FC Barcelona


20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin


22.30 Panathinaikos - Olympiakos


23.00 Saski Baskonia - Anadolu Efes


Türk Hava Yolları, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:15 
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