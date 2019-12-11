Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı
Son Dakika Spor THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı - Son Dakika Spor

THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Khimki Moskova-ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Khimki Moskova- ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.


THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı yarın ve 13 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova ile ALBA Berlin karşılaşacak. Bu hafta Türk derbisi de yaşanacak. Fenerbahçe Beko sahasında lider Anadolu Efes ile mücadele edecek. 13. hafta cuma günü oynanacak FC Barcelona - Panathinaikos müsabakası ile sona erecek.


THY Euroleague'de haftanın programı ise şöyle:


Yarın


20.00 Khimki Moskova - ALBA Berlin


20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes


21.00 Kızılyıldız - Baskonia Vitoria-Gasteiz


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - CSKA Moskova


23.00 Real Madrid - Olympiakos


13 Aralık Cuma


21.00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket


22.30 Bayern Münih - Zenit Saint Petersburg


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - AX Armani Exchange Milan


23.00 FC Barcelona - Panathinaikos - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Moskova, Khimki, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu!
G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]