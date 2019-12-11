Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı
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THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Khimki Moskova - ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Khimki Moskova - ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı yarın ve 13 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova ile ALBA Berlin karşılaşacak. Bu hafta Türk derbisi de yaşanacak. Fenerbahçe Beko sahasında lider Anadolu Efes ile mücadele edecek. 13. hafta cuma günü oynanacak FC Barcelona - Panathinaikos müsabakası ile sona erecek.

THY Euroleague'de haftanın programı ise şöyle:

Yarın

20.00 Khimki Moskova - ALBA Berlin

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

21.00 Kızılyıldız - Baskonia Vitoria-Gasteiz

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - CSKA Moskova

23.00 Real Madrid - Olympiakos

13 Aralık Cuma

21.00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket

22.30 Bayern Münih - Zenit Saint Petersburg

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - AX Armani Exchange Milan

23.00 FC Barcelona - Panathinaikos

(İHA)

Türk Hava Yolları, Moskova, Khimki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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