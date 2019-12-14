THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Devin Booker - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Devin Booker - Son Dakika Spor

THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Devin Booker

7 saat önce

THY Euroleague'in 13. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Devin Booker seçildi.

THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Devin Booker, System.String[]

THY Euroleague'in 13. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Devin Booker seçildi.


THY Euroleague'in 13. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında karşılaştığı ALBA Berlin'i 104-87'lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan ABD'li basketbolcusu Devin Booker haftanın MVP'si seçildi. Maçta 25 dakika süre alan Booker, 24 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile mücadele etti.


28 yaşındaki basketbolcu bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı. Booker ilk kez haftanın MVP'si oldu. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Moskova, Khimki, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da kaptanlar sorumluluğu üstüne aldı!
Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:39 Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 79-78 - Son Dakika Spor
22:38 Galatasaray'da kaptanlar sorumluluğu üstüne aldı! - Son Dakika Spor
22:36 Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor - Son Dakika Spor
22:36 Mustafa Kaplan: "Futbolcularımı kutluyorum" - Son Dakika Spor
22:20 MKE Ankaragücü - Son Dakika Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:45:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY Euroleague'de 13. haftanın MVP'si Devin Booker - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]