THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Fenerbahçe Zenit'i, Anadolu Efes de CSKA Moskova'yı konuk edecek.



THY Euroleague'de çift hafta heyecanı yaşanırken, 15. hafta müsabakaları yarın ve 20 Aralık Cuma günü yapılacak. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak. Lider Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda CSKA Moskova ile mücadele edecek. Hafta Asvel - ALBA Berlin arasındaki müsabaka ile sona erecek.



THY Euroleague'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın



20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos



22.45 AX Armani Exchange Milan - Valencia Basket



23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid



20 Aralık Cuma



20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas



20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova



21.00 Kızılyıldız - Olympiakos



22.30 Bayern Münih - FC Barcelona



22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - ALBA Berlin - İSTANBUL