THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı - Son Dakika Spor

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

7 saat önce

THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Fenerbahçe Zenit'i, Anadolu Efes de CSKA Moskova'yı konuk edecek.


THY Euroleague'de çift hafta heyecanı yaşanırken, 15. hafta müsabakaları yarın ve 20 Aralık Cuma günü yapılacak. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak. Lider Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda CSKA Moskova ile mücadele edecek. Hafta Asvel - ALBA Berlin arasındaki müsabaka ile sona erecek.


THY Euroleague'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:


Yarın


20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos


22.45 AX Armani Exchange Milan - Valencia Basket


23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid


20 Aralık Cuma


20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas


20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova


21.00 Kızılyıldız - Olympiakos


22.30 Bayern Münih - FC Barcelona


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - ALBA Berlin - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti
Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'nin galası yapıldı Atiye'nin galasında büyük sürpriz! Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bakışması geceye damga vurdu Euroleague hatasını kabul etti! Maç tekrar edilecek mi?

Son Dakika Haberleri
18:46 Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor
18:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
18:32 Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 - Son Dakika Spor
18:31 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1 - Son Dakika Spor
18:24 GMG Kırklarelispor'un kupada tur atlaması kentte sevinç yaşattı - Son Dakika Spor
17:55 Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:52:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]