Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 15. Haftanın Mvp'si Johnny O'bryant

THY Euroleague'de 15. Haftanın Mvp'si Johnny O'bryant

1 saat önce

THY Euroleague'de 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in ABD'li basketbolcusu Johnny O'Bryant seçildi.

THY Euroleague'de 15. Haftanın Mvp'si Johnny O'bryant, System.String[]
THY Euroleague'de 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in ABD'li basketbolcusu Johnny O'Bryant seçildi.

THY Euroleague'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Maccabi FOX Tel Aviv'in evinde EA7 Olimpia Milano'yu 94-92 mağlup ettiği maçta İsrail ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren başarılı basketbolcu Johnny O'Bryant haftanın MVP'si oldu. O'Bryant 32 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile ile mücadeleyi tamamladı.

25 yaşındaki oyuncu bu performans ile 44 verimlilik puanı aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:29 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Maccabi FOX Tel Aviv, Türk Hava Yolları, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esad Güçleri Münbiç'e Girdiğini İddia Etti, Dünyanın Gözü Suriye'ye Çevrildi Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

THY Euroleague'de Türk Takımları 3'te 2 Yaptı Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Karşılaşacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:33:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 15. Haftanın Mvp'si Johnny O'bryant
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]