THY Euroleague'de 16. Hafta Heyecanı
19 dakika önce
THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı Anadolu Efes-Bayern Münih mücadelesi ile başlayacak.
THY
Euroleague'de 16. hafta heyecanı Anadolu Efes- Bayern Münih
mücadelesi ile başlayacak.
THY Eurolegaue'de 16. hafta heyecanı yarın ve 4 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlarken, Darüşşafaka Tekfen
, İspanya
deplasmanında Barcelona Lassa
'nın konuğu olacak. Fenerbahçe Beko
ise, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Saski Baskonia
ile oynayacak.
THY Euroleague'de 16. Haftanın programı şu şekilde:
3 Ocak Perşembe
20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
22.45 EA7 Olimpia Milano
- Buducnost Podgorica
22.45 Real Madrid
- Maccabi FOX Tel Aviv
23.30 Gran Canaria
- BC Khimky
4 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia
21.00 Zalgiris Kaunas
- CSKA Mokova
22.00 Olympiakos
- Panathinaikos
23.00 Barcelona Lassa - Darüşşafaka Tekfen - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:03 Kaynak: İHA
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