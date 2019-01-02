Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 16. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'de 16. Hafta Heyecanı

19 dakika önce

THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı Anadolu Efes-Bayern Münih mücadelesi ile başlayacak.

THY Euroleague'de 16. Hafta Heyecanı, System.String[]
THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı Anadolu Efes- Bayern Münih mücadelesi ile başlayacak.

THY Eurolegaue'de 16. hafta heyecanı yarın ve 4 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlarken, Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında Barcelona Lassa'nın konuğu olacak. Fenerbahçe Beko ise, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Saski Baskonia ile oynayacak.

THY Euroleague'de 16. Haftanın programı şu şekilde:

3 Ocak Perşembe

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

22.45 EA7 Olimpia Milano - Buducnost Podgorica

22.45 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv

23.30 Gran Canaria - BC Khimky

4 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Mokova

22.00 Olympiakos - Panathinaikos

23.00 Barcelona Lassa - Darüşşafaka Tekfen - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Bayern Münih, Anadolu Efes, Türk Hava Yolları, Spor
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