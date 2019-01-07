THY Euroleague'de 17. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'de 17. haftanın perdesi BC Khimky-Fenerbahçe Beko mücadelesi ile açılacak.

THY Euroleague'de 17. haftanın perdesi BC Khimky-Fenerbahçe Beko mücadelesi ile açılacak.



THY Eurolegaue'de 17. hafta heyecanı yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Moskova deplasmanında BC Khimky'ye, Anadolu Efes ise Litvanya'da Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde ise Darüşşafaka Tefken, evinde CSKA Moskova'yı ağırlayacak.



THY Euroleague'de 17. haftanın programı şu şekilde:



8 Ocak Salı



20.00 BC Khimky-Fenerbahçe Beko



21.30 Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes



22.00 Olympiakıs-Saski Baskonia



23.30 Gran Canaria-Real Madrid



9 Ocak Çarşamba



20.15 Darüşşafaka Tekfen-CSKA Moskova



22.00 Panathinaikos-Bayern Münih



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Buducnost



22.45 EA7 Olimpia Milan-Barcelona Lassa - İSTANBUL

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