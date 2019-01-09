Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 18. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'de 18. Hafta Heyecanı

1 saat önce

THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes-Khimky mücadelesiyle başlayacak.

THY Euroleague'de 18. Hafta Heyecanı, System.String[]
THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes-Khimky mücadelesiyle başlayacak.

THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın ve 11 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Khimky ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Beko da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Darüşşafaka Tekfen ise Karadağ deplasmanında Buducnost Podgorica'ya konuk olacak.

THY Euroleague'in 18. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Anadolu Efes - BC Khimky

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

23.00 Real Madrid - Olympiakos

11 Ocak Cuma

20.00 CSKA Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv

21.00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka Tekfen

22.30 Bayern Münih - EA7 Olimpia Milano

22.30 Saski Baskonia - Gran Canaria

23.00 Barcelona Lassa - Panathinaikos - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Anadolu Efes, Türk Hava Yolları, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko, Khimki'ye 84-78 Mağlup Oldu Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: Forvet Transferi Yapmayacağız, Serdar Aziz'le İlgileniyoruz Trabzonspor'un Sözleşmesini Feshettiği Onur Kıvrak: Futbolu Bırakıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:48:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 18. Hafta Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]