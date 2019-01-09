THY Euroleague'de 18. Hafta Heyecanı
1 saat önce
THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes-Khimky mücadelesiyle başlayacak.
THY
Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes-Khimky mücadelesiyle başlayacak.
THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın ve 11 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Khimky ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Beko
da Litvanya
temsilcisi Zalgiris Kaunas
'ı ağırlayacak. Darüşşafaka Tekfen
ise Karadağ
deplasmanında Buducnost Podgorica'ya konuk olacak.
THY Euroleague'in 18. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Anadolu Efes - BC Khimky
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
23.00 Real Madrid
- Olympiakos
11 Ocak Cuma
20.00 CSKA Moskova
- Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka Tekfen
22.30 Bayern Münih
- EA7 Olimpia Milano
22.30 Saski Baskonia
- Gran Canaria
23.00 Barcelona Lassa
- Panathinaikos
- İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
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