THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 18. haftası ALBA Berlin- Maccabi FOX Tel Aviv arasında Almanya'da oynanacak müsabaka ile başlayacak.



THY Euroleague'de ikinci devre heyecanı yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 18. haftanın açılış mücadelesinde ALBA Berlin, Maccabi FOX Tel Aviv'i ağırlayacak. Bu hafta temsilcilerimiz İspanya deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Anadolu Efes ise Barcelona ile karşılaşacak.



THY Euroleague'de 18. haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın



22.00 ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv



22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos



23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas



23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Fenerbahçe Beko



10 Ocak Cuma



20.00 Khimki Moskova - Zenit Saint Petersburg



22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova



22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Kızılyıldız



23.00 FC Barcelona - Anadolu Efes



23.00 Valencia Basket - Olympiakos - İSTANBUL