THY Euroleague'de 19. Haftanın Ardından

THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Gran Canaria'yı 82-64 mağlup etti.

THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Gran Canaria'yı 82-64 mağlup etti. Türk derbisinde ise Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 82-68'lık skorla yendi.



THY Euroleague'in 19. haftasında dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk derbisi heyecanı yaşandı ve Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele ettiği Darüşşafaka'yı 82-68 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Efes üst üste 4 zaferini, Daçka ise üst üste 4 yenilgisini aldı. Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 82-64'lük skorla yendi. Sarı-lacivertliler böylece Khimki Moskova mağlubiyetinin ardından üst üste ikinci maçını kazandı.



Fenerbahçe lider, Daçka son sırada



Euroleague'de geride kalan 19 hafta sonunda Fenerbahçe 17 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Fener'i 15 galibiyetle Real Madrid ile 14 galibiyetli CSKA Moskova takip ediyor. Anadolu Efes ise 13 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka da 2 galibiyetle sonuncu sırada bulunuyor.



THY Euroleague'in 19. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:



CSKA Moskova: 77 - Bayern Münih: 70



Olympiakos: 71 - BC Khimki Moskova: 57



Maccabi FOX Tel Aviv: 99 - FC Barcelona Lassa: 83



Gran Canaria: 64 - Fenerbahçe Beko: 82



Anadolu Efes: 82 - Darüşşafaka Tekfen: 68



Buducnost Podgorica: 73 - Real Madrid: 60



Zalgiris Kaunas: 82 - Panathinaikos: 69



Saski Baskonia SAD: 80 - EA7 Olimpia Milano: 75 - İSTANBUL

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