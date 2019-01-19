Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 19. Haftanın Mvp'si Will Clyburn

THY Euroleague'de 19. Haftanın Mvp'si Will Clyburn

1 saat önce

THY Euroleague'de 19. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) CSKA Moskova'nın Amerikalı basketbolcusu Will Clyburn seçildi.

THY Euroleague'de 19. Haftanın Mvp'si Will Clyburn, System.String[]
THY Euroleague'de 19. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) CSKA Moskova'nın Amerikalı basketbolcusu Will Clyburn seçildi. THY Euroleague'de 19. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerlisi de belli oldu. CSKA Moskava'nın evinde Bayern Münih'i 77-70'lik skorla mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından olan Will Clyburn haftanın MVP'si seçildi. Clyburn müsabakada 20 sayı, 8 ribaund, 2 top çalma ve 1 asistle oynadı. 1990 doğumlu basketbolcu, bu performansıyla 27 verimlilik puanı aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Moskova, Türk Hava Yolları, Güncel
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