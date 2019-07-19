Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu
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THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu

55 dakika önce

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu, System.String[]
THY Euroleague'de 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu. İlk hafta Anadolu Efes, İstanbul'da Barcelona ile, Fenerbahçe ise deplasmanda Real Madrid ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 18 takımlı iki devre usulüyle yapılacak organizasyonda Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe yer alacak. Normal sezon 3 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak. Devre arasına 3 Ocak 2020'de girilirken, 10 Nisan 2020'de ise normal sezon tamamlanacak. Final-Four ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrindeki Lanxess Arena'da oynanacak.

Euroleague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ilk Türk derbisi heyecanları ise 12 Aralık'ta Ülker Etkinlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda, 10 Nisan'da ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

18 takım mücadele edecek

Euroleague'de bu sezon; ALBA Berlin, Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milano, Kızılyıldız, CSKA Moskova, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe, Khimki Moskova, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Zenit St Petersburg takımları yarışacak.

THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:

Khimki Moskova - Maccabi FOX

Bayern Münih - AX Armani Exchange Olimpia Milano

LDLC ASVEL Villeurbanne - Olympiakos

Real Madrid - Fenerbahçe Beko

Zalgiris Kaunas - Baskonia Vitoria-Gasteiz

Anadolu Efes - Barcelona

ALBA Berlin - Zenit

Panathinaikos - Kızılyıldız

Valencia - CSKA Moskova - İSTANBUL
Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:26 Kaynak: İHA
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