THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu. İlk hafta Anadolu Efes
, İstanbul
'da Barcelona
ile, Fenerbahçe
ise deplasmanda Real Madrid
ile mücadele edecek. THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 18 takımlı iki devre usulüyle yapılacak organizasyonda Türkiye
'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe yer alacak. Normal sezon 3 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak. Devre arasına 3 Ocak 2020'de girilirken, 10 Nisan 2020'de ise normal sezon tamamlanacak. Final-Four ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya
'nın Köln
şehrindeki Lanxess Arena'da oynanacak. Euroleague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko
arasındaki ilk Türk derbisi heyecanları ise 12 Aralık
'ta Ülker Etkinlik Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Salonu'nda, 10 Nisan'da ise Sinan Erdem
Spor Salonu'nda oynanacak.
18 takım mücadele edecek Euroleague'de bu sezon; ALBA Berlin
, Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milano
, Kızılyıldız, CSKA Moskova
, Barcelona, Bayern Münih
, Fenerbahçe, Khimki
Moskova, KIROLBET Baskonia
Vitoria-Gasteiz, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi FOX Tel Aviv
, Olympiacos
, Panathinaikos
, Real Madrid, Valencia
Basket, Zalgiris Kaunas
ve Zenit
St Petersburg
takımları yarışacak. THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:
Khimki Moskova - Maccabi FOX Bayern Münih - AX Armani Exchange Olimpia Milano LDLC ASVEL Villeurbanne - Olympiakos
Real Madrid - Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas - Baskonia Vitoria-Gasteiz Anadolu Efes - Barcelona ALBA Berlin - Zenit Panathinaikos - Kızılyıldız Valencia - CSKA Moskova
(İHA)