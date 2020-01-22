THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı - Son Dakika

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta CSKA Moskova - Valencia Basket ve Zenit Saint Petersburg - Olympiakos karşılaşmaları ile başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milano ile Anadolu Efes de İspanya deplasmanında Real Madrid ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Valencia Basket

20.00 Zenit Saint Petersburg - Olympiakos

22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Khimki Moskova

24 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milano

21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin

22.30 Panathinaikos - Asvel Lyon-Villeurbanne

23.00 Real Madrid - Anadolu Efes

(İHA)

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Milano, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir
Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]