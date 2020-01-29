THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile Anadolu Efes ise Sırbistan'da Kızılyıldız ile oynayacak.



THY Euroleague'de heyecan yarın ve 31 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakası Rusya derbisine sahne olacak ve Khimki Moskova, CKS Moskova'yı ağırlayacak. Bu hafta Türk takımları deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de Sırbistan'da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia ile Panathinaikos takımları arasında oynanan müsabaka ile sona erecek.



THY Euroleague'de 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:



Yarın



20.00 Khimki Moskova - CSKA Moskova



21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko



22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid



22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas



23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg



23.15 AX Armani Exchange Milano - Bayern Münih



31 Ocak Cuma



21.00 Kızılyılız - Anadolu Efes



23.00 Valencia Basket - Panathinaikos - İSTANBUL