THY Euroleague'de 24. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak Türk derbisinde Fenerbahçe ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.

THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak Türk derbisinde Fenerbahçe ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Darüşşafaka ise deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek. THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, EA7 Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Ligde bu hafta Türk derbisi heyecanı da yaşanacak. Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes ile mücadele edecek. Darüşşafaka ise İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacak. Hafta Barcelona Lassa - Real Madrid arasındaki İspanya derbisiyle sona erecek. THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın 20.00 Khimki Moskova - EA7 Olimpia Milano 20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen 22.30 Saski Baskonia SAD - Zalgiris Kaunas 23.00 Gran Canaria - Panathinaikos



1 Mart Cuma 21.00 Buducnost Podgorica - Bayern Münih 22.30 Olympiakos - CSKA Moskova 23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid



(Oğuzhan Ort İHA)

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