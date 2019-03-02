Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 24. Haftanın Ardından

THY Euroleague'de 24. Haftanın Ardından

19 dakika önce

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe, derbide Anadolu Efes'i mağlup ederken, Darüşşafaka ise Maccabi FOX Tel Aviv'e yenildi.

THY Euroleague'de 24. Haftanın Ardından, System.String[]
THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe, derbide Anadolu Efes'i mağlup ederken, Darüşşafaka ise Maccabi FOX Tel Aviv'e yenildi. Ligde Fenerbahçe zirvede yer alırken, Efes 4., Daçka ise son sırada bulunuyor.

THY Euroleague'de 24. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Ligde bu hafta Türk ve İspanya derbisi heyecanı yaşandı. Türk derbisinde Fenerbahçe, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti. İspanyol derbisinde ise Barcelona, Real Madrid'i 77-70 ile geçti. Darüşşafaka ise deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv'e 77-58 yenildi.

Fenerbahçe lider

Ligde 24 hafta geride kalırken Fenerbahçe, 21 galibiyetle liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlileri 19 galibiyetli CSKA Moskova ile 18 galibiyetli Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 15 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 3 galibiyetle listede son sırada bulunuyor.

THY Euroleague'de 24. haftasında oynanan maçların programı şöyle:

BC Khimki Moskova: 88 - EA7 Olimpia Milano: 90

Fenerbahçe Beko: 84 - Anadolu Efes: 66

Maccabi FOX Tel Aviv: 77 - Darüşşafaka: 58

Saski Baskonia SAD: 80 - Zalgiris Kaunas: 73

Gran Canaria: 80 - Panathinaikos: 99

Buducnost Podgorica: 75 - Bayern Münih: 89

Olympiakos: 81 - CSKA Moskova: 97

FC Barcelona Lassa: 77 - Real Madrid: 70 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

Spor
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