THY Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Martin Hermannsson - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Martin Hermannsson - Son Dakika Spor

THY Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Martin Hermannsson

7 saat önce

THY Euroleague'in 25. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Alba Berlin'in İzlandalı basketbolcusu Martin Hermannsson seçildi.

THY Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Martin Hermannsson, System.String[]

THY Euroleague'in 25. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Alba Berlin'in İzlandalı basketbolcusu Martin Hermannsson seçildi.


THY Euroleague'de 25. hafta sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. ALBA Berlin'in deplasmanda Zenit St. Petersburg'u 83-81'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan İzlandalı basketbolcusu Martin Hermannsson haftanın MVP'si oldu. Hermannsson 31 dakika parkede kaldı ve 24 sayı, 7 asist ve 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı. İzlandalı basketbolcu bu performansıyla 27 verimlilik puanı aldı.


Shane Larkin, Euroleague'in 18. haftasında Barcelona ve 19. haftasında AX Armani Exchange Milano ve 20. haftasındaki Asvel maçlarında gösterdiği muhteşem performanslarla üst üste 3 kez MVP olarak Euroleague tarihine geçmişti. Yıldız basketbolcu bu haftada MVP olarak rekorunu geliştirdi ve üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü.


1994 doğumlu basketbolcu kariyerinde ilk kez Euroleague'de MVP oldu. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, ALBA Berlin, Petersburg, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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