THY Euroleague'de 26. Hafta Heyecanı
22 dakika önce
THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek.
THY
Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe
sahasında, Anadolu Efes
ile Darüşşafaka
ise deplasmanda mücadele edecek.
THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova
, Real Madrid
'i ağırlayacak. Anadolu Efes, İsrail
deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv
ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da İspanyol ekibi Gran Canaria
'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir başka İspanyol ekibi Barcelona
ile oynayacak.
THY Euroleague'de 26. hafta programı TSİ şöyle:
Yarın
20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid
21.00 Zalgiris Kaunas
- Bayern Münih
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv
- Anadolu Efes
22.45 EA7 Olimpia Milano
- Olympiakos
23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen
15 Mart Cuma
20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe Beko
- FC Barcelona Lassa
22.30 Saski Baskonia
SAD - Buducnost Podgorica - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
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