Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 26. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'de 26. Hafta Heyecanı

22 dakika önce

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek.

THY Euroleague'de 26. Hafta Heyecanı, System.String[]
THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek.

THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, Real Madrid'i ağırlayacak. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da İspanyol ekibi Gran Canaria'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir başka İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.

THY Euroleague'de 26. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın

20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid

21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes

22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos

23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen

15 Mart Cuma

20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos

20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona Lassa

22.30 Saski Baskonia SAD - Buducnost Podgorica - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

Darüşşafaka, Anadolu Efes, Türk Hava Yolları, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı

Beşiktaş'ta İlk Aday Jorge Jesus Ronaldo'dan Simeone'ye Olay Gönderme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 09:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 26. Hafta Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]