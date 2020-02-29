THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Alexey Shved - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Alexey Shved - Son Dakika Spor

THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Alexey Shved

6 saat önce

THY Euroleague'in 26. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi.

THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Alexey Shved, System.String[]

THY Euroleague'in 26. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi.


THY Euroleague'de 26. hafta sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında ASVEL'i 108-79'luk skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Rus basketbolcusu Alexey Shved haftanın MVP'si oldu. Shved 30 dakika parkede kaldı ve 24 sayı, 13 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile müsabakayı tamamladı. 31 yaşındaki basketbolcu bu performansıyla 37 verimlilik puanı aldı. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Moskova, Khimki, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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