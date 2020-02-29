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THY Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Alexey Shved
6 saat önce
THY Euroleague'in 26. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
THY Euroleague'in 26. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi.
THY Euroleague'de 26. hafta sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında ASVEL'i 108-79'luk skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Rus basketbolcusu Alexey Shved haftanın MVP'si oldu. Shved 30 dakika parkede kaldı ve 24 sayı, 13 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile müsabakayı tamamladı. 31 yaşındaki basketbolcu bu performansıyla 37 verimlilik puanı aldı. - İSTANBUL
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