THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 27. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacakken, 28. hafta heyecanı da yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit, Zalgiris Kaunas'u konuk edecek. Bu hafta lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Rusya'da Khimki Moskova ile mücadele edecek.



THY Euroleague'de 28. haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın



20.00 Zenit Saint Petersburg - Zalgiris Kaunas



22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova



23.00 Real Madrid - Asvel Lyon-Villeurbanne



23.00 Valencia Basket - AX Armani Exchange Milano



6 Mart Cuma



20.00 Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko



20.30 Anadolu Efes - Olympiakos



21.00 Kızılyıldız - Maccabi FOX Tel Aviv



23.00 FC Barcelona - Bayern Münih



23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin