THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı - Son Dakika
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THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes İspanyol ekibi Valencia Basket'i, Fenerbahçe Beko da Yunan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes İspanyol ekibi Valencia Basket'i, Fenerbahçe Beko da Yunan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak. Öte yandan bu hafta oynanacak 4 maç koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 12 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova ile ALBA Berlin karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları maçlarını iç sahada oynayacak. Anadolu Efes, yarın saat 23.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecek. Fenerbahçe de 13 Mart Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Hafta Barcelona- Zalgiris Kaunas maçı ile tamamlanacak.

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI 4 MAÇ SEYİRCİSİZ

Dünya sağlığını tehdit eden koronavirüs (COVID-19), Euroleague'i de etkiledi. Euroleague yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 4 maç seyircisiz oynanacak. Buna göre Real Madrid- Kızılyıldız, Milano- Olympiakos, ASVEL- Zenit ve Barcelona-Zalgiris Kaunas müsabakalarına seyirci alınmayacak. Maccabi- Baskonia karşılaşmasında ise maçında ise ancak 5 bin seyirci girişine izin verildi.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - ALBA Berlin

20.30 Anadolu Efes - Valencia Basket

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia Vitoria-Gasteiz

22.45 AX Armani Exchange Milano - Olympiakos

23.00 Real Madrid - Kızılyıldız

13 Mart Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Bayern Münih

20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg

23.00 FC Barcelona - Zalgiris Kaunas

(İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Valencia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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