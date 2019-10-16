Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı

1 saat önce

THY Euroleague'de 3. hafta Zalgiris Kaunas - Real Madrid karşılaşmasıyla start alacak.

THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 3. hafta Zalgiris Kaunas - Real Madrid karşılaşmasıyla start alacak.

THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı yarın ve 18 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Real Madrid'i ağırlayacak. İlk iki haftayı dış sahada oynayan ve galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, seyircisinin önünde İspanyol ekibi Saski Baskonia ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Hafta Barcelona ile ALBA Berlin arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

Euroleague'de 3. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid

20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova

20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia SAD

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.30 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano

18 Ekim Cuma

21.30 Olympiakos - Zenit Saint Petersburg

22.00 Valencia Basket - Anadolu Efes

22.00 FC Barcelona - ALBA Berlin

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Real Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı
Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Amerika'daki araştırmalar Trump'ın yeniden başkan seçileceğini gösteriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:32:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 3. hafta heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]