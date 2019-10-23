Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

52 dakika önce

THY Euroleague'in 4. haftası Zenit Saint Petersburg-Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'in 4. haftası Zenit Saint Petersburg- Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 25 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit Saint Petersburg, Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Hafta Saski Baskonia SAD - Olympiakos mücadelesi ile tamamlanacak.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Panathinaikos

20.15 Anadolu Efes - Real Madrid

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Valencia Basket

21.30 Bayern München - BC Khimki Moskova

22.00 Kızılyıldız - FC Barcelona

25 Ekim Cuma

20.00 Zalgiris Kaunas - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.00 ALBA Berlin - CSKA Moskova

21.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe

22.00 Saski Baskonia SAD - Olympiakos

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Saint Petersburg, Zenit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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