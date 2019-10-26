Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 4. haftanın MVP'si Tornike Shengelia
Son Dakika Güncel THY Euroleague'de 4. haftanın MVP'si Tornike Shengelia

THY Euroleague'de 4. haftanın MVP'si Tornike Shengelia

44 dakika önce

THY Euroleague'in dördüncü haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Saski Baskonia'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia seçildi.

THY Euroleague'de 4. haftanın MVP'si Tornike Shengelia, System.String[]

THY Euroleague'in dördüncü haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Saski Baskonia'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia seçildi.

THY Euroleague'de 4. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Saski Baskonia'nın, sahasında Olympiakos'u 82-66'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, haftanın MVP'si seçildi. Yıldız basketbolcu, 30 dakika süre aldığı müsabakada 25 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle oynayarak takımını sırtladı.

28 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.

(İHA)

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Hava Yolları, Baskonia, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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