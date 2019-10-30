Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı
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THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı

1 saat önce

THY Euroleague'de 6. hafta Kızılyıldız - Khimki Moskova ve Panathinaikos - Anadolu Efes karşılaşmaları ile başlayacak.

THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 6. hafta Kızılyıldız - Khimki Moskova ve Panathinaikos - Anadolu Efes karşılaşmaları ile başlayacak.

THY Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve 1 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta ilk olarak 5. hafta maçları oynandı, yarın ve cuma günü de 6. hafta karşılaşmaları yapılacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız ile Khimki Moskova mücadele edecek. Türk takımlarından Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile oynayacak.

THY Euroleague'de 6. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın

21.00 Kızılyıldız - BC Khimki Moskova

22.00 Panathinaikos - Anadolu Efes

1 Kasım Cuma

20.00 Zenit Saint Petersburg - CSKA Moskova

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

21.00 Valencia Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne

22.00 EA7 Olimpia Milano - FC Barcelona

22.30 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 Real Madrid - ALBA Berlin

23.00 Saski Baskonia SAD - Bayern Münih

(İHA))

Türk Hava Yolları, Kızılyıldız, Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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