THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 7. haftasında heyecan yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Rus ekipleri Zenit Saint Petersburg ile Khimki Moskova mücadele edecek.



Bu hafta Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecekken, Fenerbahçe de evinde Alman takımı Bayern Münih ile oynayacak.



Hafta Asvel - CSKA Moskova maçı ile tamamlanacak.



THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:



Yarın



20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimki Moskova



21.00 Kızılyıldız - Real Madrid



22.00 Olympiakos - Anadolu Efes



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin



22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia



8 Kasım Cuma



20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih



21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona



22.30 Panathinaikos - Valencia Basket



22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - CSKA Moskova

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