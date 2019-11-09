Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 7. haftanın MVP'si Cory Higgins
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THY Euroleague'de 7. haftanın MVP'si Cory Higgins

6 saat önce

THY Euroleague'in 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona'nın ABD'li basketbolcusu Cory Higgins seçildi.

THY Euroleague'de 7. haftanın MVP'si Cory Higgins, System.String[]

THY Euroleague'in 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Barcelona'nın ABD'li basketbolcusu Cory Higgins seçildi.

THY Euroleague'de 7. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Barcelona'nın Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 93-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Cory Higgins, haftanın MVP'si seçildi. Yıldız basketbolcu, 30 dakika süre aldığı müsabakada 27 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynayarak takımını sırtladı.

30 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 33 verimlilik puanı aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Barcelona, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
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