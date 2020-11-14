THY Euroleague'de 8. haftanın MVP'si Vladimir Lucic

THY Euroleague'de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Bayern Münih'in evinde Valencia Basket'i 90-79 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanı oynayan Sırp oyuncu Vladimir Lucic seçildi.

THY Euroleague'de 8. hafta tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Bayern Münih'in Sırp oyuncusu Vladimir Lucic seçildi. Lucic, Münih'in sahasında Valencia Basket'i 90-79 yendiği mücadelede 31 yaşındaki basketbolcu, 22 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Sırp oyuncu bu performansı ile 35 verimlilik puanı aldı.

Vladimir Lucic bir ay içinde ikinci kez haftanın MVP'si ödülünü almış oldu. - İSTANBUL