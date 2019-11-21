THY Euroleague'de 9. haftanın MVP'leri Nick Calathes ve Luke Sikma

THY Euroleague'in 9. haftasının en değerli oyuncuları (MVP) Panathinaikos'dan Nick Calathes ve ALBA Berlin'den Luke Sikma seçildi.

THY Euroleague'de 9. haftanın en değerli oyuncuları belli oldu. Bu hafta 32 verimlilik puanı alan iki basketbolcu ödüle layık görüldü. Panathinaikos'un deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 86-85 yendiği müsabakada Yunan basketbolcu Nick Calathes 19 sayı, 12 asist, 5 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı.

ALBA Berlin'in sahasında Kızılyıldız'ı 93-80 mağlup ettiği karşılaşmada da ABD'li oyuncu Luke Sikma 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blok ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)