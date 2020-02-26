THY Euroleague'de Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk oluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Euroleague'de Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk oluyor - Son Dakika Spor

THY Euroleague'de Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk oluyor

6 saat önce

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk oluyor, System.String[]

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak.


Mercedes-Benz Arena'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den yayımlanacak.


Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda çıktığı 25 maçta 22 galibiyet alıp 3 kez mağlup olan lacivert-beyazlılar, çeyrek finale kalmayı garantileyen tek takım konumunda.


Organizasyonda yaptığı 25 maçın 9'unu kazanıp 16'sını kaybeden Almanya temsilcisi ise 14. sırada bulunuyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 106-105 kazanmıştı.


Arka arkaya 10 maçı kazandı


Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yaptığı son 10 maçı da kazandı. Geçen sezon final oynadığı organizasyonda bu sezon da iddialı bir performans sergileyen lacivert-beyazlılar, son mağlubiyetini 15. haftada Rusya'nın CSKA Moskova takımına karşı yaşadı.


İstanbul temsilcisi, sonrasında çıktığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.


Avrupa'daki 684. maç


Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 684. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 683 karşılaşmada 386 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 436. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 435 karşılaşmada 229 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.


İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 11 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 10 galibiyet ve bir mağlubiyet gördü. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçı da Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes ile ALBA Berlin arasında Avrupa Ligi'nde oynanan dokuz karşılaşmada lacivert-beyazlılar 8 galibiyet alırken, bir kez de mağlup oldu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:03 
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