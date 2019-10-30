Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahne alıyor
Son Dakika Spor THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahne alıyor

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahne alıyor

1 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahne alıyor, System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.


Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın ve 1 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.


Anadolu Efes, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak. İki takım, OAKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.


Fenerbahçe Beko ise cuma günü Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.


THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


Yarın:


21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya)


22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes


1 Kasım Cuma:


20.00 Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)


20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)


21.00 Valencia (İspanya) - ASVEL (Fransa)


22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya)


22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)


23.00 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)


23.00 Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)


Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Damien Comolli, Mesut Özil için yollara düşüyor!
Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 85-70 yendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray'ın oranı yükseldi Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:20:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahne alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]