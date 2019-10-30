THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahne alıyor

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın ve 1 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Anadolu Efes, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımına konuk olacak. İki takım, OAKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko ise cuma günü Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes
1 Kasım Cuma:
20.00 Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
21.00 Valencia (İspanya) - ASVEL (Fransa)
22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya)
22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)