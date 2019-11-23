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Son Dakika Spor THY Euroleague'de Final Four biletleri kapış kapış! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes... - Son Dakika Spor

THY Euroleague'de Final Four biletleri kapış kapış! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes...

6 saat önce

Turkish Airlines EuroLeague'in Almanya'da gerçekleştirilecek olan Final Four'u için satışa çıkarılan biletler tükendi.

THY Euroleague'de Final Four biletleri kapış kapış! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes..., System.String[]

Turkish Airlines EuroLeague'in Almanya'da gerçekleştirilecek olan Final Four'u için satışa çıkarılan biletler tükendi.


Köln şehrindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek organizasyon için bin 800 TL ile 20 bin TL arasında değişken fiyatlardan 11 Kasım'da satışa sunulan halka açık biletler kısa sürede bitti.


16 bin kapasiteli salonda yüzde 80 oranında, 12 bin 800 seyirci olacak. Kalan yüzde 20'lik kısım ise medya ve sponsorlar için ayrıldı.


Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği Euroleague'de adını son 4'e yazdıran ekiplerin taraftarlarına ise 600'er bilet dağıtılacak.

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:09 
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